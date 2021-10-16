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22:38 20 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Елизавета II отказалась принимать премию «Старушка года»

На церемонию вручения наград Oldie Awards в Лондоне вместо королевы прибыла ее невестка, 74-летняя Камилла, герцогиня Корнуолльская.

Королева считает, что «вам ровно столько, сколько вам кажется».

Королевская особа вручила награды победителям этого года, сообщает Daily Mail.

Среди лауреатов были Делия Смит, Боб Харрис, Барри Хамфрис, Маргарет Симан, Роджер Макгоф, доктор Сародж Датта, доктор Мридул Кумар Датта и сэр Джефф Херст.

Однако одного имени в списке не было – 95-летней Елизаветы II. Королева любезно отказалась от награды, потому что «не уверена, что соответствует ее критериям».

В письме, адресованном организаторам премии и подписанном ее личным секретарем, выражается надежда, что они «найдут более достойного получателя».

Ранее Власти писали, что врачи запретили Елизавете II алкоголь.

Герцогиня Корнуолльская (в центре) и лауреаты премии Oldie of the Year.

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Тэги: Елизавета II, премия, королева Англии, старушка
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