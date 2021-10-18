Это страшно, света в конце туннеля нет, – врач о ситуации с COVID-19 во Львове

Львовская клиническая больница скорой помощи заполнена рекордным количеством «тяжёлых» пациентов с коронавирусом.

В реанимационном отделении находится 50 критических пациентов, что является абсолютно рекордным для больницы



Об этом сообщил директор больницы Олег Самчук в Facebook.

По его словам, в настоящее время в реанимационном отделении находится 50 критических пациентов, что является абсолютно рекордным для больницы.

Директор клинической больницы отметил, что среди тех кто находится в реанимации нет ни одного вакцинированного пациента.

«Нет вакцинированных и среди четырех сотен пациентов в COVID-стационаре. К тому же, большая семья 40-летней женщины – матери троих детей, которую наши врачи извлекают из того мира – против вакцинации. Дома у них – еще трое из коронавируса. Ее младшему ребенку – всего год и удастся ли спасти маму – мы не знаем. Но абсолютно очевидно: этот бой был бы значительно легче, если бы она была привита «, – отметил врач.

Олег Самчук напомнил, что «больницы не резиновые, а врачи не всесильны» и призвал вакцинироваться. «Не лишайте нас возможности вас спасти!» – отметил врач.

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