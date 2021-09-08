В Минздраве рассказали о последствиях COVID-19 для беременных

Беременные женщины более подвержены риску тяжелых осложнений от COVID-19.

Коронавирус может стать причиной преждевременных родов



Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний в США (CDC).

Министерство здравоохранения Украины рекомендует вакцинироваться беременным женщинам. Любые потенциальные риски вакцинации незначительны по сравнению с пользой от вакцины для беременной, так и для ее ребенка.

Так, в публикации МОЗ ссылается на данные CDC, согласно которым беременные женщины умирают на 70% чаще, чем не беременные пациентки с симптоматическим течением COVID-19. Помимо этого сообщается, что коронавирус может стать причиной преждевременных родов (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии.

Сообщается, что вакцинация защитит беременных от тяжелого течения COVID-19, а выбирать рекомендуется вакцины на платформе мРНК (в Украине это Comirnaty / Pfizer-BioNTech).

С информацией о вакцинации от COVID-19 во время беременности можно ознакомится тут.

Как ранее сообщали Власти, Львовская клиническая больница скорой помощи заполнена рекордным количеством «тяжёлых» пациентов с коронавирусом.

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