В Минздраве рассказали о последствиях COVID-19 для беременных
Беременные женщины более подвержены риску тяжелых осложнений от COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний в США (CDC).
Министерство здравоохранения Украины рекомендует вакцинироваться беременным женщинам. Любые потенциальные риски вакцинации незначительны по сравнению с пользой от вакцины для беременной, так и для ее ребенка.
Так, в публикации МОЗ ссылается на данные CDC, согласно которым беременные женщины умирают на 70% чаще, чем не беременные пациентки с симптоматическим течением COVID-19. Помимо этого сообщается, что коронавирус может стать причиной преждевременных родов (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии.
Сообщается, что вакцинация защитит беременных от тяжелого течения COVID-19, а выбирать рекомендуется вакцины на платформе мРНК (в Украине это Comirnaty / Pfizer-BioNTech).
С информацией о вакцинации от COVID-19 во время беременности можно ознакомится тут.
Как ранее сообщали Власти, Львовская клиническая больница скорой помощи заполнена рекордным количеством «тяжёлых» пациентов с коронавирусом.