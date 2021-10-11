В Москве Лавров встретился с представителями запрещенного в России Талибана

Глава Министерства Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу делегацией террористической организации «Талибан», которая запрещена в РФ.

Лавров отметил усилия



Об этом сообщает Lenta.ru

Делегация «Талибана» во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи прибыла в Москву для участия в «московском формате» по Афганистану, который пройдет в среду, 20 октября.

Кроме «Талибана» в многосторонних консультациях примут участие представители десяти стран региона. Сообщается, что члены террористической организации намерены просить экономической и политической поддержки для Афганистана.

Делегацию в Москве встретил глава Министерства Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил усилия «Талибана» в стабилизации военной и политической обстановки в Афганистане, а также обсудил с представителями террористической организации процесс формирована нового правительства в стране.

В «московском формате» также могли участвовать и представители Вашингтона, однако, за два дня до встречи отказались от участия из-за сложностей в логистике. Ожидается, что в подобном формате США примет участие в ближайшем будущем – уже на следующих встречах.

Как ранее сообщали Власти, США и «Талибан» провели в Катаре переговоры.

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