Рада приняла в первом чтении бюджет-2022: где возьмут деньги и куда потратят

Верховная Рада на заседании 20 октября приняла в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. Его поддержали 264 нардепа.

Рада приняла бюджет в первом чтении



По фракциям и группам голоса распределились следующим образом:

Слуга народа – 223;

групп Довира – 16;

За будущее – 12;

Батькивщины – 2;

внефракционные -11.

Финансовый документ предусматривает, что в следующем году доходы госбюджета увеличатся почти на 160 млрд грн (до 1,267 трлн грн), а расходы — на 96,9 млрд грн (до 1,441 трлн грн).

Предельный объем дефицита предлагается снизить до 188 млрд грн, или 3,5% ВВП (в 2021 году плановый дефицит — 246,6 млрд грн, или 5,5% ВВП).

Ко второму чтению в случае принятия парламентом так называемого ресурсного законопроекта (№ 5600) Минфин планирует увеличить расходы и доходы примерно на 25−35 млрд грн.

К проекту бюджета было подано 3284 предложения на рекордную сумму в 86 трлн грн., что по словам министра финансов Сергея Марченко, составляет еще 57 годовых бюджетов страны.

Профильный комитет рекомендовал Минфину учесть полностью или частично 1501 предложение и отклонить 1783. Комитет, в частности, предложил дополнительно выделить:

1 млрд на меры по борьбе с COVID-19 в школах;

1 млрд на программу «Питьевая вода Украины»;

2,2 млрд грн на развитие аэропортовой инфраструктуры;

1 млрд на субвенцию местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы;

6 млрд на субвенцию на социально-экономическое развитие, забрав эту сумму из Государственного фонда регионального развития.

Марченко заверил, что Минфин попытается учесть «хотелки» депутатов, исходя из возможностей доходной части бюджета.

Откуда доходы

По плану Минфина, бюджет должен пополниться на 1,267 трлн грн, в том числе общего фонда — 1,131 млрд грн, специального — 136,3 млрд грн.

В правительстве надеются, что поступления от НДС в 2022 году вырастут на 72,5 млрд грн по сравнению с планом на 2021 год — до 564,5 млрд грн.

Такой оптимизм связан с надеждой на минимизацию схем и уклонения от уплаты налогов и повышения эффективности администрирования НДС.

Кроме того, Минфин прогнозирует увеличение поступлений от налога на доходы физлиц на 23,2 млрд грн (до 160,8 млрд грн), налога на прибыль предприятий — на 25,5 млрд грн (до 137,3 млрд грн).

Также чиновники рассчитывают на существенные доходы от дивидендов госкомпаний. По идее, они должны увеличиться на 19,8 млрд грн по сравнению с планом на этот год — до 48,6 млрд грн.

Прогнозируется, что Нацбанк в 2022 году перечислит ту же сумму, что и в этом — 24,4 млрд грн.

Куда расходы

Из бюджета в следующем году планируют потратить 1,44 трлн грн, в том числе общего фонда — 1,29 трлн грн, специального — 147,9 млрд грн.

На сферу здравоохранения в целом в следующем году предусмотрено 197,2 млрд грн (+35,8 млрд грн по сравнению с планом на 2021 год), в том числе на программу медицинских гарантий — 157,5 млрд грн.

На вакцинацию населения в бюджете предполагается 2,6 млрд грн. В этом году на это планируется порядка 12 млрд грн. Такое существенное уменьшение расходов объясняют достаточным количеством вакцин в стране – особо крупных закупок делать не надо.

Средняя зарплата врачей в 2022 году составит 22,5 тыс. грн, а минимальная — 20 тыс. Средняя зарплата медперсонала составит 14,5 тыс. грн, а минимальная — 13,5 тыс. грн.

На сферу образования Минфин предусмотрел 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с планом на этот год). Расходы на зарплаты учителей вырастут на 8,4 млрд грн — до 108 млрд грн.

Предусмотрены средства на повышение стипендий студентам: минимальная стипендия будет составлять 2000 грн, отличники будут получать 2500 грн.

Расходы на оборону в 2022 году составят 5,95% ВВП. На этот сектор планируют потратить 319,4 млрд грн. Из них 131 млрд грн получит Минобороны.

В тройку министерств, бюджеты которых вырастут больше всего, входят Минздрав (+25,4 млрд грн), Минобороны (+13,3 млрд грн) и Минсоцполитики (+7,4 млрд грн).

Бюджет Пенсионного фонда составит 531,2 млрд грн, в том числе дотация из госбюджета — 200,6 млрд грн.

Расходы на Офис генпрокурора вырастут на 2 млрд грн (до 13,6 млрд грн), на СБУ — на 1 млрд грн (до 16,1 млрд грн).

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