У каждого десятого работника столовых в школах и садиках нашли стафилококк – Минздрав

По всей Украине проходят проверки на носителей золотистого стафилококка среди работников пищеблоков в учебных заведениях.

Из общего числа обследованных выявлено 940 носителей стафилококка



Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Проверки на носителей золотистого стафилококка среди работников пищеблоков в учебных заведениях стартовали еще 11 октября, а на сегодняшний день уже обследовано 9117 человек.

Из уже обследованных насчитывается 3951 сотрудников пищеблоков в учреждениях дошкольного образования, 4610 сотрудников в учреждениях общего среднего образования, 44 сотрудника детских заведений оздоровления и отдыха, и еще 436 сотрудников интернатов, и 76 сотрудников других заведений.

Из общего числа обследованных выявлено 940 носителей стафилококка. Среди них: 422 сотрудников учреждений дошкольного образования, 455 в учреждениях общего среднего образования, 3 в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 в интернатах, и еще 5 в других заведениях.

В данный момент ожидаются результаты еще 2283 сотрудников.

Все сотрудники носители золотистого стафилококка будут отстранены от работы до полного выздоровления.

Проверки сотрудников пищеблоков в учебных заведениях были анонсированы министром здравоохранения Виктором Ляшко во время регионального форума «Реформа школьного питания», который проходил в Днепре.

Как ранее сообщали Власти, Ляшко инициирует отставку главы горздрава Запорожья после объезда центров вакцинации.

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