НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:10 20 Октября 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

У каждого десятого работника столовых в школах и садиках нашли стафилококк – Минздрав

По всей Украине проходят проверки на носителей золотистого стафилококка среди работников пищеблоков в учебных заведениях.

Из общего числа обследованных выявлено 940 носителей стафилококка

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Проверки на носителей золотистого стафилококка среди работников пищеблоков в учебных заведениях стартовали еще 11 октября, а на сегодняшний день уже обследовано 9117 человек.

Из уже обследованных насчитывается 3951 сотрудников пищеблоков в учреждениях дошкольного образования, 4610 сотрудников в учреждениях общего среднего образования, 44 сотрудника детских заведений оздоровления и отдыха, и еще 436 сотрудников интернатов, и 76 сотрудников других заведений.

Из общего числа обследованных выявлено 940 носителей стафилококка. Среди них: 422 сотрудников учреждений дошкольного образования, 455 в учреждениях общего среднего образования, 3 в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 в интернатах, и еще 5 в других заведениях.

В данный момент ожидаются результаты еще 2283 сотрудников.

Все сотрудники носители золотистого стафилококка будут отстранены от работы до полного выздоровления.

Проверки сотрудников пищеблоков в учебных заведениях были анонсированы министром здравоохранения Виктором Ляшко во время регионального форума «Реформа школьного питания», который проходил в Днепре.

Как ранее сообщали Власти, Ляшко инициирует отставку главы горздрава Запорожья после объезда центров вакцинации.

Источник:
Тэги: ляшко, моз, проверки, золотистый стафилококк
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.10.2021 14:34
Нет прививки – нет работы: учителям дали срок до ноября
ТОР
13.10.2021 11:23
Невакцинированных учителей начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты
ТОР
20.07.2021 12:00
Ляшко объявил о пятом этапе вакцинации
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома

13:45 Украина

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

В Украине рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

10:19 Украина

В Чехии объявили о недееспособности президента, парламент рассмотрит вопрос об отставке

09:30 Мир

На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

07:56 Украина

Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за всплеска COVID-19

07:19 Украина

Пакман пожирает звезды: телескоп Hubble сделал фантастический снимок взорвавшейся сверхновой

04:21 Мир

Испанская писательница пришла за наградой в 1 млн евро и оказалась тремя мужчинами

01:20 Мир

Мы можем проиграть: в США забили тревогу после испытания Китаем гиперзвуковой ракеты

00:14 Мир

Невестка Кернеса попала в скандал из-за анекдота о бандеровце на Красной площади

17:31 Украина

Новости | NetGameSlots.com