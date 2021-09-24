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Главная » Украина » Политика
14:31 20 Октября 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Локдауна в Украине не будет, но вакцинироваться надо, – Шмыгаль

Украинские власти не хотят останавливать экономику страны введением нового локдауна.

Массовая вакцинация является единственной альтернативой введению локдауна

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября.

По его словам, в настоящее время массовая вакцинация является единственной альтернативой введению локдауна. И именно этой стратегии будет придерживаться правительство Украины, так как введение полного локдауна чревато полной остановкой экономики в стране.

«Даже в красной зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы», – отметил премьер-министр.

Также Денис Шмыгаль напомнил о том, что с четверга 21 октября по всей стране начинают действовать новые правила пассажирских перевозок.

Как ранее сообщали Власти, Минздрав ответил на главные вопросы по поводу новых правил.

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Тэги: вакцинация, Шмыгаль, локдаун
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