Локдауна в Украине не будет, но вакцинироваться надо, – Шмыгаль

Украинские власти не хотят останавливать экономику страны введением нового локдауна.

Массовая вакцинация является единственной альтернативой введению локдауна



Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября.

По его словам, в настоящее время массовая вакцинация является единственной альтернативой введению локдауна. И именно этой стратегии будет придерживаться правительство Украины, так как введение полного локдауна чревато полной остановкой экономики в стране.

«Даже в красной зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы», – отметил премьер-министр.

Также Денис Шмыгаль напомнил о том, что с четверга 21 октября по всей стране начинают действовать новые правила пассажирских перевозок.

Как ранее сообщали Власти, Минздрав ответил на главные вопросы по поводу новых правил.

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