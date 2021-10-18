Офис президента обвинили в давлении на «UA: Перший»: все подробности скандала

Ведущая ток-шоу «Обратный отсчет» на государственном телеканале «UA: Перший» Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на журналистов и попытках ввести цензуру.

Офис президента давил на журналистов



Cвою позицию Барчук выскала в Facebook. Она заявила, что сотрудники главы ОП Андрея Ермака якобы обвинили ее ток-шоу в несоблюдении журналистских стандартов.

“Я бы не учитывала это информационное киллерство от анонимных телеграмм каналов и бывших журналистов, если бы они не были симптомом гораздо более серьезной проблемы”, – написала Барчук.

По ее словам, ОП давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции «Слуга народа». Кандидаты на участие в программах согласуются с контактным лицом советника президента Зеленского Михаила Подоляка.

Барчук отметила, что последнее время ОП стал выдвигать редакции программы условия и ставить ультиматумы о присутствии «слуг народа» на эфирах.

“Например, в минувший понедельник был ультиматум №1: на тему энергетической безопасности в эфире «Обратный отсчет» будут присутствовать или двое «слуг» (оба не экспертные), или ни одного. Мы решили ультиматумов не и принимать и пригласили Людмилу Буймистер, которая уже не подчинялась указаниям ОП”, – написала журналист.

Второй ультиматум, по ее словам прозвучал в понедельник, 18 октября. Редакции сообщили, что два депутата от “Слуги народа” придут на эфир только если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу.

“Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители моно большинства не пришли. Сегодня утром получили от людей Ермака обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшенства, и это «несоблюдение журналистских стандартов», – написала Барчук.

Барчук напомнила, как «все начиналось в 2010 году, когда сначала Анна Герман определяла гостей на каналах, потом ведущих этих каналов, затем просто забирали лицензии у оппозиционных телеканалов, а потом произошла катастрофа».

Барчук призвала коллег не поддаваться давлению и вслух говорить о подобных случаях.

Что этому предшествовало

Сразу после ток-шоу, на которое не пришли слуги из-за присутствия Гео Лероса, народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета государственного акционерного общества «Укрзализныця», бывший журналист Сергей Лещенко обвинил команду «Обратного отсчета», в ангажированности из-за того, что в студии не было представителей «Слуги народа» и власти.

Свой видеоблог Сергей Лещенко опубликовал на ютуб-канале 18 октября, после выхода токшоу.

Он рассказал, что впервые посмотрел «Обратный отсчет» и был очень расстроен как журналист, гражданин и зритель.

«Абсолютно заангажировано, во-первых. Речь не идет о каком-то баланс мнений, в студии не было ни одного представителя той силы, в адрес которой были все претензии. Не было ни представителя власти, ни слуг народа, никого не было”, – заявил Лещенко.

Реакция Офиса президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии BBC News Украина назвал комментарий журналистки «эмоциональным», а обвинения «некорректными и необоснованными».

«Независимая редакционная политика любого СМИ – это ключевой признак здорового общества и современного государства. То есть прямое вмешательство в работу редакций – абсолютный нонсенс», – заявил он.

При этом добавил, что общество ожидает от медиа незаангажированной модерации в эфирах, когда «все стороны диалога имеют равные возможности», намекнув, что «UA: Первый» не всегда такие возможности обеспечивает.

«Но если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта», – заявил Подоляк.

Поддержка журналистов

Еще один ведущий ток-шоу Павел Казарин поддержал свою коллегу в Facebook, назвав Сергея Лещенко защитником власти от медиа.

«Сергей солгал. Мы звали „слуг“, но они стали навязывать нам свой „стоп-лист“. Мы сочли это давлением на редакцию, отказались играть по таким правилам и сказали об этом в самом начале программы. Зато Сергей отказываться не стал. Теперь он защищает Офис президента и правящую партию. Восхитительная преданность. Пиховшек бы вами гордился», — написал Казарин.

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