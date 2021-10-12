Переводим часы в 2021: когда Украина перейдет на зимнее время

В этом году украинцы снова переведут стрелки своих часов осенью, несмотря на неоднократные попытки украинского правительства отменить переход на летнее и зимнее время.

В мире 78 из 239 стран используют переход на зимнее и летнее время



В 2021 году украинцам вновь придется переводить стрелки своих часов на час назад для перехода на зимнее время. Переход состоится в 4 утра 31 октября.

Ранее в Украине неоднократно пытались отменить перевод часов на летнее и зимнее время и закрепить на территории Украины единственное киевское время.

Последний раз такая попытка была предпринята 3 марта в этом году. Тогда Верховная Рада приняла законопроект «Об исчислении времени в Украине», однако тот не прошел голосование во втором чтении и его отправили на доработку.

Новый глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, который и был автором законопроекта об отмене перевода часов в недавнем интервью сообщил, что правительство должно вернуться к этому вопросу после перехода на зимнее время. Решение о переходе будет принято в совокупности с решениями Европейского Союза, которые также высказались за отказ в этом вопросе.

«Мы перешли на летнее время – и голосовать его (законопроект во втором чтении – ред.) в период летнего времени, мне кажется, нет смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот законопроект – это сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время», – отметил Стефанчук.

В мире 78 из 239 стран используют переход на зимнее и летнее время. Обычно переход применяется для более рационального использования электроэнергии, в том числе экономии расходов на освещение в светлое время суток.

Однако большинство исследователей говорят негативном влиянии перевода стрелок часов на здоровье людей и не видят существенной экономической выгоды.

Так например в Украине, за все время независимости, ни разу не было проведено исследования, которые могилы подтвердить экономическую выгоду от использования перехода на зимнее время. В тоже время в Европе, где подобные исследования проводились, экономическая польза от перехода минимальна.

А вот в отличии от экономики, на человеческий организм перевод часов оказывает влияние. Доказано, что переход на летнее и зимнее время может стать причиной инфаркта, депрессий и в целом негативно повлиять на здоровье человека. Также исследователи обнаружили связь переход на новое время с увеличением количества медицинских ошибок.

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