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Главная » Украина » Общество
16:29 20 Октября 2021 Просмотров 239   КомментариевКомментарии

Сумская область переходит в «красную зону»

С 23 октября Сумская область переходит в «красную зону» карантина.

Сумскую область отправят в "красную" зону

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Соответствующее решение 20 октября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Установить «красный» уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области», – сказано в сообщении.

Таким образом, в Украине станет уже 6 «красных» областей.

Напомним, сначала жесткй карантин ввели на территории Херсонской области.

Затем в «красный» список внесли Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Одесскую области.

Источник:
Тэги: карантин, covid-19
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