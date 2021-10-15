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16:29 20 Октября 2021 239 Комментарии
Сумская область переходит в «красную зону»
С 23 октября Сумская область переходит в «красную зону» карантина.
Сумскую область отправят в "красную" зону
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Соответствующее решение 20 октября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Установить «красный» уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области», – сказано в сообщении.
Таким образом, в Украине станет уже 6 «красных» областей.
Напомним, сначала жесткй карантин ввели на территории Херсонской области.
Затем в «красный» список внесли Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Одесскую области.
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Тэги: карантин, covid-19
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