Путин объявил в России неделю выходных, чтобы победить COVID-19

В России введут режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Путин одобрил предложение ввести в стране режим нерабочих дней с сохранением заработной платы



Об этом сообщает «INTERFAX.RU».

В ходе совещания с членами правительства Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение ввести в стране режим нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября для того. Такое решение было принято чтобы «сбить пик новой волны эпидемии».

Путин отметил, что при необходимости главы регионы могут самостоятельно принять решение о введении нерабочих дней раньше – начиная с 23 октября, а также продлить этот период после 7 ноября.

С предложением к Путину ввести нерабочие дни обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам действующих в настоящее время ограничительных мер для улучшения ситуации с COVID-19 недостаточно.

Помимо выходных дней вице-премьер считает необходимым введение по всей России систему QR-кодов – аналог COVID-сертификатов в Украине, которые позволят гражданам посещать различные объекты, места массового скопления людей и массовые мероприятия. Выдавать QR-код будут вакцинированным, тем кто перенес COVID-19, у кого противопоказания к вакцинации, или в наличии отрицательный результат ПЦР-теста.

Как ранее сообщали Власти, Россия установила новый мировой рекорд по количеству смертей от COVID-19.

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