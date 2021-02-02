В Николаеве 15-летняя девочка выпала из окна многоэтажки
Утром 20 октября в Николаеве из окна 9-го этажа дома по ул. 6-й Слободской выпала 15-летняя девочка.
Об этом сообщило издание «Новости-N» со ссылкой на рассказы очевидцев и комментарий полиции. Ребенок упала на газон возле многоэтажки.
Свидетели вызвали на место «скорую», однако прибывшие медики констатировала смерть девочки.
«За углом сидел отец и плакал», – отметила одна из местных свидетельниц инцидента.
Пока неизвестно, что произошло и что послужило причиной трагедии. была ли она самоубийством или несчастным случаем выяснят правоохранители.
В отделе комуникации полиции Николаевской области сообщили, что, по данному факту будет начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство».
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