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17:11 20 Октября 2021 Просмотров 101   КомментариевКомментарии

В Николаеве 15-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

Утром 20 октября в Николаеве из окна 9-го этажа дома по ул. 6-й Слободской выпала 15-летняя девочка.

В Николаеве из окна выпала девочка

Об этом сообщило издание «Новости-N» со ссылкой на рассказы очевидцев и комментарий полиции. Ребенок упала на газон возле многоэтажки.

Свидетели вызвали на место «скорую», однако прибывшие медики констатировала смерть девочки.

«За углом сидел отец и плакал», – отметила одна из местных свидетельниц инцидента.

Пока неизвестно, что произошло и что послужило причиной трагедии. была ли она самоубийством или несчастным случаем выяснят правоохранители.

В отделе комуникации полиции Николаевской области сообщили, что, по данному факту будет начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство».


Ранеее Власти писали, что в Днепре девочка выпрыгнула из окна после ссоры с родителями из-за оценок

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Тэги: Николаев, смерть ребенка
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