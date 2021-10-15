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Главная » Мир » Экономика
17:29 20 Октября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Курс биткоина перевалил за 66000 долларов и установил новый рекорд

Курс биткоина 20 октября превысил отметку в 66 000 долларов, а затем снизился на несколько пунктов, все равно побив рекорд, установленный в апреле — 64,8 тысячи долларов.

Биткоин установил новый рекорд

Об этом свидетельствуют данные coindesk.com. За сутки стоимость биткоина выросла почти на 5 процентов, за неделю — более чем на 17 процентов.

Капитализация достигла 1,2 триллиона долларов.

Криптовалюта дорожает с середины октября — 15-го числа ее курс превысил 60 тысяч долларов, а 19-го приблизился к историческому максимуму.

Котировки биткоина резко выросли после того, как 19 октября в США начал торговаться первый биржевой фонд (ETF), основанный на биткоин-фьючерсах Чикагской товарной биржи (CME Group).

Курс биткоина стремительно растет

Курс биткоина стремительно растет

Первая криптовалюта обновила максимум, который был установлен в середине апреля на отметке $64,8 тыс. Тогда стоимость актива росла после прямого листинга акций Coinbase на фондовой бирже NASDAQ.

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Тэги: биткоин
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