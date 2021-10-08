НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
18:38 20 Октября 2021 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

Саакашвили попал в Грузию в прицепе с молочными продуктами

В среду, 20 октября, стало известно, каким образом бывший президент Михаил Саакашвили добирался в Грузию из Украины.

В прокуратуре считают, что Михаил Саакашвили в обход государственного контроля незаконно пересек государственную границу Грузии.

Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Грузии.

Саакашвили поднялся на борт судна «Вильнюс», которое следовало из украинского Черноморска в грузинский Поти.

В час ночи 29 сентября судно вошло в порт, оттуда вышел трейлер Scania с прицепом, «загруженный молочной продукцией». По данным прокуратуры, там и находился Саакашвили.

«Присутствие Михаила Саакашвили в трейлере, где были размещены молочные продукты, подтверждают видеозаписи и видеоэкспертизы, снятые с его телефона», – заявили в прокуратуре.

Как говорится в заявлении прокуратуры, «этими действиями Михаил Саакашвили в обход государственного контроля незаконно пересек государственную границу Грузии».

Позже Саакашвили пересел в ожидавший его легковой автомобиль марки Mercedes, на котором он добрался до села Тквири Абашского района.

По данным прокуратуры, поздно вечером 29 сентября Саакашвили опять сел в трейлер Scania и отправился в Тбилиси.

Ранее Власти писали, что в правящей партии Грузии считают, что Саакашвили приехал в страну, чтобы устроить государственный переворот.

Источник:
Тэги: Грузия, Михаил Саакашвили, молочные продукты, трейлер
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.10.2021 02:42
Патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку
ТОР
04.10.2021 01:56
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции
ТОР
02.10.2021 03:35
Саакашвили объявил себя политзаключенным и начал голодовку
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома

13:45 Украина

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Более заразный и более опасный, чем Дельта: в Великобритании распространяется новый штамм COVID-19

07:14 Мир

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

В Украине рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

10:19 Украина

В Чехии объявили о недееспособности президента, парламент рассмотрит вопрос об отставке

09:30 Мир

На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

07:56 Украина

Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за всплеска COVID-19

07:19 Украина

Пакман пожирает звезды: телескоп Hubble сделал фантастический снимок взорвавшейся сверхновой

04:21 Мир

Испанская писательница пришла за наградой в 1 млн евро и оказалась тремя мужчинами

01:20 Мир

Мы можем проиграть: в США забили тревогу после испытания Китаем гиперзвуковой ракеты

00:14 Мир

Новости | NetGameSlots.com