Саакашвили попал в Грузию в прицепе с молочными продуктами

В среду, 20 октября, стало известно, каким образом бывший президент Михаил Саакашвили добирался в Грузию из Украины.

В прокуратуре считают, что Михаил Саакашвили в обход государственного контроля незаконно пересек государственную границу Грузии.



Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Грузии.

Саакашвили поднялся на борт судна «Вильнюс», которое следовало из украинского Черноморска в грузинский Поти.

В час ночи 29 сентября судно вошло в порт, оттуда вышел трейлер Scania с прицепом, «загруженный молочной продукцией». По данным прокуратуры, там и находился Саакашвили.

«Присутствие Михаила Саакашвили в трейлере, где были размещены молочные продукты, подтверждают видеозаписи и видеоэкспертизы, снятые с его телефона», – заявили в прокуратуре.

Как говорится в заявлении прокуратуры, «этими действиями Михаил Саакашвили в обход государственного контроля незаконно пересек государственную границу Грузии».

Позже Саакашвили пересел в ожидавший его легковой автомобиль марки Mercedes, на котором он добрался до села Тквири Абашского района.

По данным прокуратуры, поздно вечером 29 сентября Саакашвили опять сел в трейлер Scania и отправился в Тбилиси.

Ранее Власти писали, что в правящей партии Грузии считают, что Саакашвили приехал в страну, чтобы устроить государственный переворот.

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