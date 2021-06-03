На Харьковщине в доме обнаружили мертвыми мать и сына, рядом лежала записка
В селе Калиновка Харьковской области нашли безжизненные тела 67-летней женщины и ее 40-летнего сына.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области. К правоохранителям 17 октября обратился староста Яковенкивського сельсовета.
Он сообщил, что двое жителей громады несколько дней не выходят на связь.
При выезде на место полицейские обнаружили в доме на диване тело женщины. При осмотре судмедэксперт заметил на шее умершей странгуляционную борозду – специфический признак смерти от повешения и удавления петлёй.
Обследовав территорию домовладения, копы нашли повешенным сына умершей. Рядом с ним находилась предсмертная записка. Ее содержание правоохранители не разглашают.
Тела погибших отвезли в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит точные причины смерти.
По данным фактам следственным отделом полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
Ранее Власти писали, что утром 20 октября в Николаеве из окна 9-го этажа дома по ул. 6-й Слободской выпала 15-летняя девочка.