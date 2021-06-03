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04:16 21 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Харьковщине в доме обнаружили мертвыми мать и сына, рядом лежала записка

В селе Калиновка Харьковской области нашли безжизненные тела 67-летней женщины и ее 40-летнего сына.

Полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области. К правоохранителям 17 октября обратился староста Яковенкивського сельсовета.

Он сообщил, что двое жителей громады несколько дней не выходят на связь.

При выезде на место полицейские обнаружили в доме на диване тело женщины. При осмотре судмедэксперт заметил на шее умершей странгуляционную борозду – специфический признак смерти от повешения и удавления петлёй.

Обследовав территорию домовладения, копы нашли повешенным сына умершей. Рядом с ним находилась предсмертная записка. Ее содержание правоохранители не разглашают.

Тела погибших отвезли в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит точные причины смерти.

По данным фактам следственным отделом полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

В доме обнаружили два безжизненных тела

В доме обнаружили два безжизненных тела

Ранее Власти писали, что утром 20 октября в Николаеве из окна 9-го этажа дома по ул. 6-й Слободской выпала 15-летняя девочка.

Источник:
Тэги: Харьков, убийство, полиция
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