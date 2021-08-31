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Главная » Украина » Спорт
19:31 20 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинские пловцы отказалась ехать на чемпионат Европы в Россию

Сборная команда Украины по плаванию в полном составе отказалась от участия в чемпионате Европы, который будет проходить в российской Казани.

Михаил Романчук и его коллеги отказались ехать на Евро-2021

Об этом сообщило Суспільне Спорт. Соревнования запланированы на начало ноября.

В Федерации плавания Украины хотели отправить в РФ только тех спортсменов, которые реально могут претендовать на медали – двукратного олимпийского призера Токио-2020 Михаила Романчука и полуфиналиста Олимпиады-2020 Владислава Бухова. Но оба отказались.

По словам президента Федерации плавания Украины Андрея Власкова никаких очков Украина не теряет, отказываясь от выступления на Евро.

А в начале декабря состоится чемпионат мира по плаванию, и украинские спортсмены сосредоточат подготовку именно на этом турнире.

Ранее Власти писали, что украинский пловец Михаил Романчук выиграл полуфинальный заплыв на 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио и установил новый олимпийский рекорд.

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Тэги: плавание
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