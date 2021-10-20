В Крыму гражданам старше 65 лет запретили выходить из дому

Власти Крыма внесли в среду изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Среди прочего, он запрещает гражданам старше 65 лет покидать места проживания.

Пожилым людям в Крыму приказали сидеть дома



Об этом сообщил Интерфакс. Выходить из своего жилища можно только в случае угрозы жизни и здоровью.

Работодатели обязаны обеспечить таким людям дистанционную форму работы.

Это ограничение не распространяется на медработников и сотрудников некоторых соцучреждений.

Кроме того, оккупационные власти с 25 октября вводят обязательные QR-коды для посетителей ресторанов, кафе, баров, клубов, спортзалов, театров, библиотек и музеев.

Ранее Власти писали, что на территории аннексированного Крыма зафиксировали рекордное суточное число новых случаев заболевания коронавирусом.

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