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Главная » Украина » Политика
20:14 20 Октября 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Суд Киева заочно арестовал Азарова за госизмену

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Николая Азарова по делу о государственной измене из-за подписания так называемых Харьковских соглашений.

Суд заочно арестовал Азарова

Об этом сообщил сайт ГБР. Расследование установило, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Крыму были навязаны ему тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым.

«Полностью понимая последствия подписания этого Соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабинета министров Украины). Таким образом он способствовал реализации интересов РФ при всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что следователи получили оригиналы документов, которые свидетельствуют о якобы целенаправленных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

«В дальнейшем такие действия способствовали оккупации Крыма Российской Федерацией», – добавили в ГБР.

Как ранее сообщали Власти, следователи Государственного бюро расследований объявили подозрение в государственной измене бывшему премьер-министру Николаю Азарову.

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Тэги: николай азаров
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