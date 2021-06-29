Американский форпост в Сирии атаковали с беспилотника

В среду американская база на юге Сирии подверглась нападению. Сообщений о жертвах среди американцев в результате взрыва не поступало.

Военная база Эт-Танф расположен в стратегическом районе недалеко границы с Ираком и Иорданией.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица.

Однако пока рано говорить, кто несет ответственность за нападение. Один из чиновников сообщил, что это, предположительно, было нападение с беспилотника.

Военная база Эт-Танф расположен в стратегическом районе недалеко границы с Ираком и Иорданией.

Эт-Танф – единственный форпост США в Сирии – рассматривается как часть более широкой стратегии США по сдерживанию военного присутствия Ирана в регионе.

Силы, поддерживаемые Ираном, часто атакуют американские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет в восточной Сирии и Ираке.

Ранее Власти писали, что в Сирии по военнослужащим США был открыт огонь в районе нефтегазового месторождения Коноко.

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