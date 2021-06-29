Американский форпост в Сирии атаковали с беспилотника
В среду американская база на юге Сирии подверглась нападению. Сообщений о жертвах среди американцев в результате взрыва не поступало.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица.
Однако пока рано говорить, кто несет ответственность за нападение. Один из чиновников сообщил, что это, предположительно, было нападение с беспилотника.
Военная база Эт-Танф расположен в стратегическом районе недалеко границы с Ираком и Иорданией.
Эт-Танф – единственный форпост США в Сирии – рассматривается как часть более широкой стратегии США по сдерживанию военного присутствия Ирана в регионе.
Силы, поддерживаемые Ираном, часто атакуют американские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет в восточной Сирии и Ираке.
Ранее Власти писали, что в Сирии по военнослужащим США был открыт огонь в районе нефтегазового месторождения Коноко.