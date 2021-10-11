Укрзализныця открыла на вокзалах пункты вакцинации и тестирования: в каких городах

С четверга, 21 октября, на крупнейших железнодорожных вокзалах страны начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19.

На вокзалах открылись пункты тестирования на COVID-19



Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци. Здесь невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда.

Пункты экспресс-тестирование заработали на 10 крупнейших железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог Винница и Полтава.

Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут пройти это медицинское исследование за 350 грн.

Партнером железной дороги в проведении экспресс-тестирование стала «Медицинское лаборатория CSD», именно эта компания предложила самую выгодную стоимость услуг.

Кроме этого, отныне начинают работать пункты бесплатной вакцинации на 5 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр.

«Укрзализныця» пообещала и дальше увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

Ранее Власти писали, что в Украине ввели новые правила пассажироперевозок на время карантина.

Позже Минздрав ответил на самые распространенные вопросы о новых правилах проезда в транспорте

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