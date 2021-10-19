Байден признался, что его беспокоят китайские гиперзвуковые ракеты

Это произошло через несколько дней после сообщений СМИ о том, что Пекин испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие.

Военная техника с гиперзвуковыми ракетами проезжает по площади Тяньаньмэнь.



Об этом пишет Reuters.

В среду журналисты спросили президента США Джо Байдена перед отлетом в Пенсильванию, не беспокоят ли его китайские гиперзвуковые ракеты. Байден ответил на этот вопрос утвердительно.

Ранее в среду пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что Белый дом выразил озабоченность по поводу китайских гиперзвуковых ракетных технологий через «дипломатические каналы».

В эти выходные Financial Times написала, что еще в августе Китай испытал гиперзвуковое оружие. Министерство иностранных дел Китая опровергло это сообщение.

Ранее Власти писали, что в Конгрессе США критикуют администрацию Байдена за «самоуспокоенность» и говорят, что Америке необходимо «агрессивно» переосмыслить свои отношения с Китаем.

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