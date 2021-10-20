Украинский shit для альянса

Щит против Кремля. Этими тремя емкими словами можно сейчас охарактеризовать геополитическую роль Украины в мире и в отношениях с НАТО.

Щит против Кремля. Этими тремя емкими словами можно сейчас охарактеризовать геополитическую роль Украины в мире и в отношениях с НАТО. Большего не заслужили!

Североатлантический альянс пытался проникнуть в постсоветский мир еще в начале 1990-х. На Украину у НАТО были свои виды. Страна первой среди государств СНГ заключила рамочный договор с НАТО еще в 1994 году. Спустя пять лет был очень неприятный эпизод, который украинское общество, к сожалению, успело позабыть и который лишний раз демонстрирует политическое двуличиие «доброго» Кучмы: Украина поддержала операцию НАТО на Балканах, а 12 июня 1999 года даже на несколько часов закрыла своё воздушное пространство для российских самолётов, летевших в Приштину.

Раболепство перед альянсом, оно ведь у киевской элиты задолго до 2014-го началось. Но принимать Украину в НАТО никто не собирался тогда, не собирается и сейчас. Из стран бывшего СССР в Североатлантический альянс благоразумно взяли только всю Прибалтику, которые тратят на вооружение немалые для своих небольших бюджетов 2% (для сравнения – успешная Бельгия тратит 0,9%, непокорная Венгрия – 1,27%).

Если сравнивать с официальными украинскими данными (военные расходы в 2021 году составляют не менее 5,93% ВВП), то с такими цифрами пред наши очи должно предстать мощное милитаристское государство, которое никого не боится и перед которым НАТО с удовольствием откроет двери. Но чудовищная коррумпированность не обошла и военную сферу Украины, а скорее даже надолго поселилась там. Вот поэтому Киев, как и Тбилиси, Североатлантический альянс постоянно кормит завтраками о вступлении в НАТО. Которому не бывать никогда.

Судите сами. Между границами государств существуют буферные зоны. Вот таким буферным государством между НАТО и Россией Украина и является. По другому мнению, буферными государствами являются все члены «Ассоциированного трио» (Украина, Грузия и Молдова). Впрочем, Молдова до сих пор де-юре держит нейтральный статус (хотя с удовольствием участвует в НАТОвских учениях), а скепсис по поводу нестабильной Грузии как члена НАТО не раз высказывался на многих западных площадках. Но с Украиной иначе: ею шантажируют Россию в первую очередь.

В июне президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с требованием немедленно принять страну в Альянс. Он указывал, что членство в НАТО станет единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Генсек Йенс Столтенберг в ответ в энный раз обнадежил, что Украина однажды станет членом Альянса, но это произойдет «не завтра».

Украинские прорежимные СМИ как будто бы наслаждаются жесткой реакцией российского руководства на влажные мечты Зеленского о НАТО. Крмель обозначил позицию Москвы по этому вопросу: членство Украины в НАТО – за «гранью красных линий». Сейчас в Киеве смакуют высказывание пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Пескова о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы наихудшим сценарием, он может вынудить Россию «принять активные меры» по обеспечению собственной безопасности. Проблема Украины в том, что национальных интересов у нее нет.

Ни Зеленский, ни кто-либо другой из политического олимпа Украины не учитывает интересов своего народа, иначе бы перед громкими высказываниями о членстве в НАТО звучали бы реальные предпосылки к проведению референдума по этому вопросу. Как, например, и референдума по отношению украинцев к Крыму и Донбассу, но это уже другая история.

Месяц назад эту тематику стали педалировать провластные социологические группы, выдвинув опрос, согласно которому вступление республики в НАТО поддержали бы 57,4% респондентов. При этом в качестве политика, способного наиболее эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО, 21,8% опрошенных назвали… экс-президента Петра Порошенко! Полагаем, здесь комментарии по поводу точности опроса излишни.

Вот только все эти опросы не проводятся ни на Юго-Востоке страны, где от Харькова до Николаева (а это примерно треть страны) патриотические граждане, не зомбированные пропагандой, не хотят НАТО, ни на территории Донбасса, которая во всем мире считается украинской. Таким образом «больше половины» за НАТО трансформируются в процентов 20 страждущих евроинтеграции. И можно только гадать, какую часть своей территории Украина потеряла бы вследствие вступления в альянс – народные волнения захлестнули бы юго-восток похлеще, чем в 2014-м на Донбассе.

У НАТО на счет есть вполне ясные формулировки: в альянс никогда не примут страны, где велики этнические конфликты или внешние территориальные споры, в том числе связанные с претензиями к государству, в приграничных районах которого проживает этническое меньшинство соседней страны (а таковые у Киева есть с Румынией и Венгрией). Вот поэтому нынешняя Украина – щит против России. Только хорошо ли жить украинцам, когда их власти думают о своем народе как «щите»?

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