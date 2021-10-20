Еще 14 российских актеров признали угрозой нацбезопасности Украины: названы фамилии

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло еще 14 российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Еще 14 российских актеров попали в "черный список"



Об этом сообщило Интерфакс-Украина.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: российские актеры Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал.

Таким образом, на данный момент в “черном списке” находится 227 человек.

Ранее Власти писали, что российский рэп- и поп-исполнитель Моргенштерн дважды попал в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Тэги: СБУ, минкульт