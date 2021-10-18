В России боксер Медведев убил ножом медведя, который задрал его товарища

Медведь напал на троих мужчин и успел насмерть задрать одного из них.

Медведев является мастером спорта по боксу



Об этом сообщает Life.

В Уватском районе (Россия), во время возвращения домой с рыбалки, на группу из трех мужчин, среди которых был 23-летний спортсмен Илья Медведев, напал медведь.

Первым медведь напал на 48-ленего мужчину, который в последствии скончался от полученных ран на месте происшествия. Затем медведь напал на Илью Медведева, который получил в бою рваные раны головы и конечностей, однако спортсмен сумел нанести медведю несколько смертельных ударов ножом.

Третий мужчина не пострадал и помог добраться раненому парню до больницы. В настоящее время спортсмен находится в тяжелом состоянии.

Медведев является мастером спорта по боксу. Он принимал участие на чемпионате России и других крупных федеральных турнирах.

Как ранее сообщали Власти, в России медведь напал на беременную дрессировщицу во время выступления.

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