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21:00 21 Октября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В России боксер Медведев убил ножом медведя, который задрал его товарища

Медведь напал на троих мужчин и успел насмерть задрать одного из них.

Медведев является мастером спорта по боксу

Об этом сообщает Life.

В Уватском районе (Россия), во время возвращения домой с рыбалки, на группу из трех мужчин, среди которых был 23-летний спортсмен Илья Медведев, напал медведь.

Первым медведь напал на 48-ленего мужчину, который в последствии скончался от полученных ран на месте происшествия. Затем медведь напал на Илью Медведева, который получил в бою рваные раны головы и конечностей, однако спортсмен сумел нанести медведю несколько смертельных ударов ножом.

Убитый медведь

Третий мужчина не пострадал и помог добраться раненому парню до больницы. В настоящее время спортсмен находится в тяжелом состоянии.

Медведев является мастером спорта по боксу. Он принимал участие на чемпионате России и других крупных федеральных турнирах.

Как ранее сообщали Власти, в России медведь напал на беременную дрессировщицу во время выступления.

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Тэги: медведь, нападение, жертва
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