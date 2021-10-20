НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
13:35 21 Октября 2021 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Россия третий день подряд ставит смертельные рекорды COVID-19

В РФ установлен очередной максимум смертности с начала пандемии COVID-19.

Рекорд обновляется уже третий день подряд

Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на «Оперштаб».

В России за сутки зафиксировали 1036 погибших пациентов от COVID-19. ПО состоянию на 21 октября это число является максимумом с начала пандемии коронавируса.

Рекорд обновляется уже третий день подряд – днем ранее сообщалось о 1028 смертях от COVID-19.

С начала пандемии от коронавируса в России погибло 227 389 человек.

Помимо смертельных исходов в России также установлено и рекордное количество заболевших – 36 339. Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 8 131 164 человек.

Как ранее сообщали Власти, Путин объявил в России неделю выходных, чтобы победить COVID-19.

Источник:
Тэги: Россия, смерти, антирекорд, covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.10.2021 17:30
Путин объявил в России неделю выходных, чтобы победить COVID-19
ТОР
19.10.2021 16:27
В России хотят объявить нерабочую неделю из-за COVID-19
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
На Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования: что с ними будет

07:27 Украина

Названы семь областей Украины, которые могут скоро стать “красными”

06:51 Украина

На личной встрече Зеленский негласно представил Кличко нового главу КГГА, – СМИ

06:38 Украина

На Харьковщине в доме обнаружили мертвыми мать и сына, рядом лежала записка

04:16 Украина

Пережила две мировые войны и две пандемии: 105-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

00:32 Мир

В Германии судят 96-летнюю старуху за убийство 11 тысяч человек

23:57 Мир

Сумская область переходит в «красную зону»

16:29 Украина

Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома

13:45 Украина

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Более заразный и более опасный, чем Дельта: в Великобритании распространяется новый штамм COVID-19

07:14 Мир

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

Новости | NetGameSlots.com