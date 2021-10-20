Россия третий день подряд ставит смертельные рекорды COVID-19
В РФ установлен очередной максимум смертности с начала пандемии COVID-19.
Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на «Оперштаб».
В России за сутки зафиксировали 1036 погибших пациентов от COVID-19. ПО состоянию на 21 октября это число является максимумом с начала пандемии коронавируса.
Рекорд обновляется уже третий день подряд – днем ранее сообщалось о 1028 смертях от COVID-19.
С начала пандемии от коронавируса в России погибло 227 389 человек.
Помимо смертельных исходов в России также установлено и рекордное количество заболевших – 36 339. Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 8 131 164 человек.
Как ранее сообщали Власти, Путин объявил в России неделю выходных, чтобы победить COVID-19.