НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
13:43 21 Октября 2021 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Шабаш пи****сов, – Кива прокомментировал свое «исключение» из ОПЗЖ

Народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жыття» Илью Киву исключили из партии на конференции Полтавской областной организации, но позже руководитель ОПЗЖ адим Рабинович опроверг эту информацию.

Киву

Эту информацию изданию PavlovskyNews подтвердил сам Кива. По его словам, такое решение партконференции – это дело рук представителей Юрия Бойко и Сергея Лёвочкина.

«Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию”, – сказал политик.

Комментируя свое исключение журналисту Vesti.ua,  Кива заявил, что ждет полноценного решения руководства партии.

«А если вы говорите за тот шабаш пи****сов, который прошел в Полтаве, где были собраны те, которых обличили в продаже партийных интересов – да, это представители крыла Бойко и Левочкина. Я обличил их в подделке документов, в отношении них сейчас проходят уголовные расследования», – сказал нардеп.

Кива заявил, что его не пугает исключение из фракции, но он ждет решение её руководства.


Чуть позже народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович записал и разместил на Facebook видеоролик, где он снялся вместе с Кивой и опроверг информацию об исключении последнего из партии.

Ранее Власти писали, что народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива поздравил президента России и назвал его «великим правителем».

Источник:
Тэги: Илья Кива, опзж
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.10.2021 12:31
Киву обвинили в госизмене за поздравление Путина, заявления рассмотрят в СБУ, ГБР и генпрокуратуру
ТОР
08.10.2021 04:07
Депутат Верховной Рады поздравил Путина с днем рождения
ТОР
09.09.2021 13:00
У Верховной Рады митингуют сторонники ОПЗЖ
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Шабаш пи****сов, – Кива прокомментировал свое «исключение» из ОПЗЖ

13:43  Украина

Россия третий день подряд ставит смертельные рекорды COVID-19

13:35  Мир

В Одессу прибыло уникальное судно, подаренное Украине Бельгией. Фото и видео

13:23  Украина

СБУ задержала в Виннице шпиона ФСБ: явка провалена

12:49  Украина

В Хмельницкой области ужесточают карантин: что будет запрещено

12:21  Украина

В Турции арестовали группу шпионов, среди которых один украинец

11:55  Мир

Реинкарнация Запорожца: ЗАЗ готовится к выпуску нового кроссовера Одесса. Фото

11:46  Украина

Киев перейдет в «красную» зону в ближайшие дни, – Кличко

11:36  Украина

Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель «Нури»

11:32  Мир

Еще 14 российских актеров признали угрозой нацбезопасности Украины: названы фамилии

11:23  Украина

Байден признался, что его беспокоят китайские гиперзвуковые ракеты

11:12  Мир

Украинский shit для альянса

11:10  Украина

Украина договаривается с Великобританией о ракетах для своих кораблей и самолетов

10:53  Украина

В России запретили продажу всех новых моделей смартфонов Samsung

10:53  Мир

Укрзализныця открыла на вокзалах пункты вакцинации и тестирования: в каких городах

10:15  Украина

В США начнут массовую вакцинацию детей от 5 лет

09:57  Мир

Президента Бразилии Болсонару обвинили в массовых убийствах из-за 600 тысяч смертей от COVID-19

09:57  Мир

На Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования: что с ними будет

07:27 Украина

Названы семь областей Украины, которые могут скоро стать “красными”

06:51 Украина

На личной встрече Зеленский негласно представил Кличко нового главу КГГА, – СМИ

06:38 Украина

На Харьковщине в доме обнаружили мертвыми мать и сына, рядом лежала записка

04:16 Украина

Пережила две мировые войны и две пандемии: 105-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

00:32 Мир

В Германии судят 96-летнюю старуху за убийство 11 тысяч человек

23:57 Мир

Сумская область переходит в «красную зону»

16:29 Украина

Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома

13:45 Украина

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Более заразный и более опасный, чем Дельта: в Великобритании распространяется новый штамм COVID-19

07:14 Мир

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

Новости | NetGameSlots.com