Шабаш пи****сов, – Кива прокомментировал свое «исключение» из ОПЗЖ

Народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жыття» Илью Киву исключили из партии на конференции Полтавской областной организации, но позже руководитель ОПЗЖ адим Рабинович опроверг эту информацию.

Киву



Эту информацию изданию PavlovskyNews подтвердил сам Кива. По его словам, такое решение партконференции – это дело рук представителей Юрия Бойко и Сергея Лёвочкина.

«Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию”, – сказал политик.

Комментируя свое исключение журналисту Vesti.ua, Кива заявил, что ждет полноценного решения руководства партии.

«А если вы говорите за тот шабаш пи****сов, который прошел в Полтаве, где были собраны те, которых обличили в продаже партийных интересов – да, это представители крыла Бойко и Левочкина. Я обличил их в подделке документов, в отношении них сейчас проходят уголовные расследования», – сказал нардеп.

Кива заявил, что его не пугает исключение из фракции, но он ждет решение её руководства.



Чуть позже народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович записал и разместил на Facebook видеоролик, где он снялся вместе с Кивой и опроверг информацию об исключении последнего из партии.



Ранее Власти писали, что народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива поздравил президента России и назвал его «великим правителем».

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