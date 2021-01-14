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14:49 21 Октября 2021 Просмотров 256   КомментариевКомментарии

Сказал матери, что примет душ, и повесился: медики спасли жизнь 28-летнего киевлянина

В Киеве 28-летний парень предпринял неудачную попытку самоубийства.

Прибывшие на место медики констатировали остановку сердца у парня

Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Telegram.

Инцидент произошел 20 октября в Киеве на ул. Галицкой. 28-летний парень сказал матери, что пойдёт в душ, пока она занималась приготовлением пищи. Спустя некоторое время женщина заметила, что сына уже нет подозрительно долгое время, а с душа не раздается характерных звуков воды.

Выбив дверь женщина обнаружила сына висящим в петле на трубе. Пришедший в этот момент домой отец, срезал веревку и снял сына с трубы, после чего родители вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики констатировали остановку сердца у парня, однако, благодаря профессионально оказанной помощи, сердце парня удалось запустить вновь. Он выжил, но был госпитализирован.

Теперь физиологическим и психическим здоровьем парня будут заниматься специалисты.

Как ранее сообщали Власти, в Одессе девушка покончила с собой сразу четырьмя способами.

Источник:
Тэги: Киев, самоубийство, медики, остановка сердца
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