Одесские депутаты решили запретить школьникам пользоваться мобильниками

Депутат ОПЗЖ считает, что использование мобильных телефонов учеников и учителей от учебного процесса.

Депутат от ОПЗЖ Елена Вододюк считает, что мобильные телефоны отвлекают учеников и учителей от учебного процесса.



Об этом сообщает «Таймер», со ссылкой на горсовет Одессы.

Одесский горсовет планирует разработать правила, которые предполагает запрет на использование мобильных телефонов учащимися во время занятий.

С такой инициативой выступила депутат от ОПЗЖ Елена Вододюк (Орлова). Она считает, что мобильные телефоны отвлекают учеников и учителей от учебного процесса.

Инициативу поддержали члены образовательной комиссии, а также глава городского департамента образования Елена Буйневич.

Однако, по ее словам незаконно отбирать у детей из личную собственность, а значит необходимо обязать детей выключать телефоны и прятать их в сумки.

Для этого, соответствующие требование нужно включить в правила внутреннего распорядка школ. Ожидается, что документ с требованиями будет разрабатываться в течение ближайшего месяца.

Как ранее сообщали Власти, в селе Огородное Болградского района трое учеников 7, 5 и 3 классов сняли гей-порно и опубликовали видеозапись в соцсетях.

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