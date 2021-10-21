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16:02 21 Октября 2021 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Мы тоже пытаемся заработать: десятки тысяч возмущенных корейцев вышли на улицы в костюмах из “Игры в кальмара”

Члены профсоюзов Южной Кореи вышли на уличные акции протеста с требованием улучшить права работников.

В столице Южной Кореи Сеуле на улицы вышло около 27 тыс. человек

Об этом сообщает «The Insider».

Около 80 тыс. членов профсоюзов Южной Кореи в костюмах из сериала «Игра в кальмара» вышли на улицы 13 городов на акцию протеста. Основное требование протестующих – улучшить права работников.

Так, только в столице Южной Кореи Сеуле на улицы вышло около 27 тыс. человек.

Лим Юн Сук, который является руководителем корейского бюро Channel News Asia, написал в Twitter, что работники профсоюзов сказали, как и персонажи сериала «Игра в кальмара», пытаются заработать на жизнь.

Акции протеста были проведены вопреки карантинным ограничениям Южной Кореи из-за пандемии COVID-19. В связи с этим, президент Кореи Мун Чжэ Ин призвал членов профсоюзов разойтись по домам, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Во время протестов на улицах города дежурило примерно 12 тысяч офицеров полиции.

Как ранее сообщали Власти, Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель «Нури».

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Тэги: протесты, Южная Корея
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