Мы тоже пытаемся заработать: десятки тысяч возмущенных корейцев вышли на улицы в костюмах из “Игры в кальмара”

Об этом сообщает «The Insider».

Около 80 тыс. членов профсоюзов Южной Кореи в костюмах из сериала «Игра в кальмара» вышли на улицы 13 городов на акцию протеста. Основное требование протестующих – улучшить права работников.

Так, только в столице Южной Кореи Сеуле на улицы вышло около 27 тыс. человек.

Лим Юн Сук, который является руководителем корейского бюро Channel News Asia, написал в Twitter, что работники профсоюзов сказали, как и персонажи сериала «Игра в кальмара», пытаются заработать на жизнь.

Акции протеста были проведены вопреки карантинным ограничениям Южной Кореи из-за пандемии COVID-19. В связи с этим, президент Кореи Мун Чжэ Ин призвал членов профсоюзов разойтись по домам, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Во время протестов на улицах города дежурило примерно 12 тысяч офицеров полиции.

Several union workers dressed in #SquidGames outfit take part in a rally in #Seoul, saying just like in the movie they too are struggling to make a living. They called on the government to improve workers’ rights. Some reports say about 30,000 took part in the rally. pic.twitter.com/tus8vj9KeG

— LIM Yun Suk (@yunsukCNA) October 20, 2021