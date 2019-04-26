Подозреваемого в попытке подкупа за $5 млн руководителей НАБУ и САП отпустили за границу судить хоккей
Высший антикоррупционный суд отпустил за границу бывшего менеджера компании Burisma Group Андрея Кичу, которого подозревают в причастности к дачи взятки в $5 млн руководителям НАБУ и САП.
Об этом сообщило УНН со ссылкой на пресс-секретаря САП Ольгу Постолюк. Она объяснила, что ВАКС продлил меру пресечения Киче с запретом выезда но разово позволил уехать.
“Мы возражали против предоставления такого разрешения. Но суд принял такое решение”, — сказала Постолюк.
Андрей Кича – профессиональный рефери хоккейных соревнований. Правда, в 2013 году он прекратил обслуживать матчи профессионального уровня. Осенью 2020 года после 7 лет перерыва решил вернуться в профессиональное судейство.
Кича является единственным украинским арбитром, который обслуживал хоккейные матчи на Олимпийских играх.
Ранее Власти писали, что трое человек задержаны по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 5 миллионов долларов взятки.