Компания Илона Маска заявила о «неприлично» рекордной квартальной прибыли

Чистая прибыль выросла на 389%, в то же время средняя цена акций Tesla упала на 6%.

Генеральный директор Tesla Илон Маск показал еще один потрясающий квартал



Компания заявила в среду, 20 октября, что Tesla получила самую большую квартальную чистую прибыль в истории благодаря рекордным продажам электромобилей прошлым летом и это на фоне нехватки компьютерных чипов и других материалов.

В третьем квартале компания заработала 1,62 миллиарда долларов, побив старый рекорд в 1,14 миллиарда долларов, установленный только во втором квартале этого года. Прибыль была почти в пять раз больше, чем Tesla за тот же квартал 2019 года получила 331 миллион долларов.

«Генеральный директор Tesla Илон Маск показал еще один потрясающий квартал, поскольку Tesla продолжает работать безупречно», – сказал Джесси Коэн, старший аналитик Investing.com. «Компания проделала выдающуюся работу, преодолевая проблемы глобальной цепочки поставок и логистики, выдержав шторм значительно лучше, чем конкурирующие автопроизводители».

«Множество проблем, включая нехватку полупроводников, перегрузки в портах и ​​постоянные отключения электроэнергии, влияют на нашу способность поддерживать работу заводов на полной скорости», – говорится в заявлении компании для акционеров. «Мы уверены, что наши команды по цепочке поставок, инженеры и производственники справляются с этими глобальными проблемами с изобретательностью, маневренностью и гибкостью, не имеющей аналогов в автомобильной промышленности».

В то время как продажи в третьем квартале выросли, средняя цена упала на 6%, потому что Tesla продает больше менее дорогих моделей 3 и Y и меньше единиц более дорогих моделей S и X.

Ранее Власти писали, что компания Илона Маска аноносировала выпуск робота-гуманаоида.

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