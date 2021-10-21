В детсаду Кременчуга на малышей упало дерево
В Кременчуге на ул. Софиевской упавшее дерево травмировало двух малолетних детей.
Об этом сообщает Национальная полиция Полтавской Области.
На территории одного из детских садов Кременчуга случилось ЧП – на двух детей и воспитательницу упало дерево. Дети были госпитализированы в местную больницу.
В момент случившегося во дворе гуляли 18 детей.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции для выяснения обстоятельств случившегося.
По факту травмирования двух малолетних детей (5-летнего мальчика и 4-летней девочки) открыто уголовное производство о ненадлежащем исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.
Как ранее сообщали Власти, в Индонезии погибли 11 детей во время школьного мероприятия.