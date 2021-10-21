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16:58 21 Октября 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

В детсаду Кременчуга на малышей упало дерево

В Кременчуге на ул. Софиевской упавшее дерево травмировало двух малолетних детей.

В момент случившегося во дворе гуляли 18 детей

Об этом сообщает Национальная полиция Полтавской Области.

На территории одного из детских садов Кременчуга случилось ЧП – на двух детей и воспитательницу упало дерево. Дети были госпитализированы в местную больницу.

В момент случившегося во дворе гуляли 18 детей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

По факту травмирования двух малолетних детей (5-летнего мальчика и 4-летней девочки) открыто уголовное производство о ненадлежащем исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Как ранее сообщали Власти, в Индонезии погибли 11 детей во время школьного мероприятия.

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Тэги: детский сад, дети, травмы, Кременчуг, пострадавшие
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