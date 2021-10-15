На Канарах три собаки оказались в ловушке из вулканической лавы: их попробуют спасти дронами. Видео

Три собаки на несколько недель застряли в заброшенном дворе, покрытом вулканическим пеплом на острове Ла-Пальма.

Собаки застряли в заброшенном дворе, покрытом вулканическим пеплом.



Их кормили, сбрасывая с дронов пакеты с едой, но до сих пор никто не мог придумать, как их спасти. Вертолетам запрещено летать в этот район, сообщает Reuters.

Во вторник Хайме Перейра, генеральный директор Aerocamaras, заявил, что планирует отправить дрон, оснащенный широкой сеткой, чтобы попытаться поймать собак и переправить их в безопасное место.

«Впервые животных спасают с помощью беспилотника», – отметил Перейра.

У оператора беспилотника будет всего четыре минуты, чтобы заманить собаку в сеть, и еще четыре минуты, чтобы улететь.

Но, в конечном счете, успех миссии зависит от того, как собаки отреагируют на беспилотник, ведь от испуга они могут и убежать, уточнил Перейра.

Ранее Власти писали, что извержение вулкана на Канарах уничтожило почти полтысячи домов.

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