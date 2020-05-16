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Главная » Мир » Общество
01:10 21 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Женщина сбросила 19 кг, поедая прах своего мужа

26-летняя Кейси из американского штата Теннесси рассказала, зачем ест прах своего мужа, умершего в 2011 году.

Кейси повсюду носит с собой прах своего мужа.

Шон скончался от приступа астмы через год после того, как они поженились, пишет The Sun.

Поначалу Кейси находила утешение в том, что носила с собой повсюду урну с прахом мужа – в магазин, в кино, в ресторан.

Однако эта странность превратилась в более опасную навязчивость.

По словам Кейси, однажды пепел из урны попал ей на руку, но она не захотела стряхивать его («ведь это мой муж») – и  «просто слизала его с пальцев».

За эти годы она похудела на 42 фунта (19 кг), потому что, по ее словам, единственное, что она ест – это прах своего мужа. Кейси говорит, что у него «вкус тухлых яиц, песка и наждачной бумаги». Но она «полюбила этот вкус».

«Когда я открываю урну, я испытываю чувство счастья, это похоже на прилив адреналина, и чем больше я ем, тем больше воодушевляюсь», – говорит она.

Правда, затем она испытывает чувство стыда, ведь «нужно быть действительно больным человеком, чтобы есть чей-то прах».

Свою историю Кейси рассказала в шоу «Мои странные пристрастия» (My Strange Addiction) на телеканале TLC.

Шон и Кейси познакомились в 2009 году.

Кейси перекусывает прахом Шона несколько раз в день.

Источник:
Тэги: жена, США, муж, прах
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