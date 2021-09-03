Стало известно о состоянии Кравчука после сложной операции

Первый президент Украины глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес непростую операцию на сердце и сейчас проходит реабилитацию в Германии.

Кравчук проходит реабилитацию в Германии



Об этом в эфире телеканала Наш рассказал спикер делегации Алексей Арестович. Он признался, что родственники Кравчука просили не комментировать его здоровье.

“Поскольку есть общественный интерес, немного информации можно озвучить», сказал спикер.

По его словам, перед операцией первый президент оценивал шансы на успех как не очень высокие, но все обошлось благополучно, теперь нужно пройти период восстановления.

Арестович уточнил, что не уверен, сможет ли Кравчук появиться на публике до конца 2021 года.

Ранее Власти писали, что первый президент Украины Леонид Кравчук после перенесенной операции на сердце почти месяц находился в реанимации.

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