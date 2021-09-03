НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
17:23 21 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стало известно о состоянии Кравчука после сложной операции

Первый президент Украины глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес непростую операцию на сердце и сейчас проходит реабилитацию в Германии.

Кравчук проходит реабилитацию в Германии

Об этом в эфире телеканала Наш рассказал спикер делегации Алексей Арестович. Он признался, что родственники Кравчука просили не комментировать его здоровье.

“Поскольку есть общественный интерес, немного информации можно озвучить», сказал спикер.

По его словам, перед операцией первый президент оценивал шансы на успех как не очень высокие, но все обошлось благополучно, теперь нужно пройти период восстановления.

Арестович уточнил, что не уверен, сможет ли Кравчук появиться на публике до конца 2021 года.

Ранее Власти писали, что первый президент Украины Леонид Кравчук после перенесенной операции на сердце почти месяц находился в реанимации.

Источник:
Тэги: Леонид Кравчук, ткг
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.09.2021 08:00
Решение России по ОБСЕ нарушает условия «Минска»
ТОР
02.09.2021 08:00
В ТКГ потребовали прекратить обстрелы
ТОР
25.08.2021 11:00
Известна дата заседания ТКГ по Донбассу
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
На Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования: что с ними будет

07:27 Украина

Названы семь областей Украины, которые могут скоро стать “красными”

06:51 Украина

На личной встрече Зеленский негласно представил Кличко нового главу КГГА, – СМИ

06:38 Украина

На Харьковщине в доме обнаружили мертвыми мать и сына, рядом лежала записка

04:16 Украина

Пережила две мировые войны и две пандемии: 105-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

00:32 Мир

В Германии судят 96-летнюю старуху за убийство 11 тысяч человек

23:57 Мир

Сумская область переходит в «красную зону»

16:29 Украина

Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома

13:45 Украина

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Более заразный и более опасный, чем Дельта: в Великобритании распространяется новый штамм COVID-19

07:14 Мир

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

Новости | NetGameSlots.com