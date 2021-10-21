На Новый год Украина будет вся «красная», – эпидемиолог

На новогодне-рождественские праздники Украина, скорее всего, будет находиться в «красной» карантинной зоне из-за ситуации с COVID-19.

Новый год Украина встретит "красно"



Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк. Она отметила, что эпидемическая ситуация в стране продолжает ухудшаться.

«Мы пока видим серьезное ухудшение ситуации. Поэтому, я думаю, что к новогодним праздникам это может не решиться. То есть, скорее всего, мы будем как раз в «красной» зоне на праздники», — высказалась эпидемиолог.

По ее словам, сейчас уже в октябре ощущается значительная нагрузка на медицинскую систему, в частности, из-за нового штамма «Дельта», который более агрессивен.

«Хотя, казалось бы, система здравоохранения должна была подготовиться ко второй волне, должно быть легче. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Ситуация сегодня ухудшается. Возможно, это связано с тем, что это более агрессивный штамм», — отметила Екатерина Сояк.

Ранее Власти писали, что в Украине за сутки зафиксированы два COVID-рекорда: 22 415 новых случаев заражения и 546 смертей от коронавирусной болезни.

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