НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
00:03 22 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Началась новая гонка вооружений, ядерная угроза достигла наивысшей точки, – генсек ООН

Ядерная угроза для всего человечества достигла наивысшей точки за последние 40 лет.

Гутерриш заявил о новой гонке вооружений

Об это заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН.

«Мы сталкиваемся с величайшей лавиной кризисов для поколения – мир катится вспять с растущей скоростью. Мы вновь видим военные перевороты, началась новая гонка вооружений», – сказал Гутерриш.

По его словам, в прошлом году военные расходы в процентах от ВВП выросли больше всего с 2009 года и составляют сейчас около 2 триллионов долларов в год.

Меньше месяца назад генсек также говорил, что в мире видны тревожные признаки новой гонки вооружений, а государства совершенствуют свои арсеналы.

“Во всем мире накоплено около 14 тысяч единиц ядерного оружия. Сотни из них могут быть запущены нажатием одной кнопки”, – предупредил глава ООН.

Он также добавил, что несмотря на достигнутый прогресс, человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному самоуничтожению.

Ранее Власти писали, что в ООН предупредили о глобальном водном кризисе, который угрожает миру.

Источник:
Тэги: ООН
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.10.2021 15:00
В ООН призвали к глобальной вакцинации
ТОР
06.10.2021 07:19
В ООН предупредили, что мир ждет глобальный водный кризис
ТОР
05.10.2021 01:34
Российские наемники совершали военные преступления в Ливии, – доклад ООН
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Землетрясение в Японии подняло со дна 24 корабля, затонувших во время Второй мировой

22:54 Мир

На Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования: что с ними будет

07:27 Украина

Названы семь областей Украины, которые могут скоро стать “красными”

06:51 Украина

На личной встрече Зеленский негласно представил Кличко нового главу КГГА, – СМИ

06:38 Украина

На Харьковщине в доме обнаружили мертвыми мать и сына, рядом лежала записка

04:16 Украина

Пережила две мировые войны и две пандемии: 105-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

00:32 Мир

В Германии судят 96-летнюю старуху за убийство 11 тысяч человек

23:57 Мир

Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома

13:45 Украина

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Более заразный и более опасный, чем Дельта: в Великобритании распространяется новый штамм COVID-19

07:14 Мир

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

Новости | NetGameSlots.com