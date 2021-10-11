Началась новая гонка вооружений, ядерная угроза достигла наивысшей точки, – генсек ООН

Ядерная угроза для всего человечества достигла наивысшей точки за последние 40 лет.

Гутерриш заявил о новой гонке вооружений



Об это заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН.

«Мы сталкиваемся с величайшей лавиной кризисов для поколения – мир катится вспять с растущей скоростью. Мы вновь видим военные перевороты, началась новая гонка вооружений», – сказал Гутерриш.

По его словам, в прошлом году военные расходы в процентах от ВВП выросли больше всего с 2009 года и составляют сейчас около 2 триллионов долларов в год.

Меньше месяца назад генсек также говорил, что в мире видны тревожные признаки новой гонки вооружений, а государства совершенствуют свои арсеналы.

“Во всем мире накоплено около 14 тысяч единиц ядерного оружия. Сотни из них могут быть запущены нажатием одной кнопки”, – предупредил глава ООН.

Он также добавил, что несмотря на достигнутый прогресс, человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному самоуничтожению.

Ранее Власти писали, что в ООН предупредили о глобальном водном кризисе, который угрожает миру.

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