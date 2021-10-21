Пассажиров не пускают и вызывают полицию: в «Укрзализныце» рассказали о первом дне по новым правилам

В первый день перевозок по новым карантинными правилами к поездкам не допустили 18 пассажиров, у которых не было необходимых документов.

С 21 октября действуют новые правила пассажирских перевозок



Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци». Там уточнили, что день еще не закончился, поэтому нарушителей, возможно, будет больше.

В частности, на поезд № 724 «Киев – Харьков» не пропустили 6 пассажиров из-за отсутствия необходимых документов, на поезд № 18 «Ужгород-Харьков» – 5.

Три человека не пропустили к вагонам поезда № 252 «Николаев – Харьков», двух – на поезд № 150 «Ворохта – Полтава» и по одному пассажиру на поезда № 81 «Ужгород – Харьков» и № 45 «Лисичанск – Ужгород».

В «Укрзализныце» отметили, что два раза к поездам даже пришлось вызвать представителей Нацполиции.

Пассажиров не пропускали из-за отсутствия необходимых документов: сертификата о вакцинации или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины, или отрицательного теста на COVID-19.

Ранее Власти писали, что в Украине ввели новые правила пассажироперевозок на время карантина.

Позже Минздрав ответил на самые распространенные вопросы о новых правилах проезда в транспорте

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