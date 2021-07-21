Неисправный российский спутник-шпион упал на Землю, подарив яркое зрелище американцам. Видео

Вышедший из строя российский спутник-шпион «Космос-2551» упал на землю утром в среду, 20 октября.

Спутник загорелся около 12:43 утра по восточному времени.



Летящий огненный шар видели на Среднем Западе США, сообщает Live Science.

American Meteor Society получило более восьми десятков сообщений от американцев, наблюдавших за этим «космическим» явлением.

Джонатан Макдауэлл, работающий в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики, определил, что это был российский разведывательный спутник «Космос-2551».

Спутник был запущен 9 сентября, но, по всей видимости, вскоре после этого вышел из строя.

По словам эксперта, падение этого спутника не представляет серьезной угрозы.

«Спутник весит всего около 500 кг, и, предположительно, никакие обломки до земли не долетят», – сказал Макдауэлл.

На видео видно, как спутник-метеор летит в небе над городом Форт-Гратиот, штат Мичиган.

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