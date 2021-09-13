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05:15 22 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине бесплатно раздают авто: кто может получить

Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой безвозмездно отдают конфискованные машины.

Но претендовать на бесплатные транспортные средства могут не все желающие.

Об этом говорится на официальном сайте ГП «СЕТАМ».

Речь идет об автомобилях:

BMW 316 1998 года

BMW 318 1996 года

Renault Megane 2000 года

Mitsubishi Galant 2003 года

Как сообщается, автомобили в разном техническом состоянии.

По словам генерального директора ГП «СЕТАМ», такие автомобили, как правило, передают военным частям, интернатам, детским домам семейного типа, органам госуправления, а также в тюрьмы и следственные изоляторы.

Заявки принимаются на официальном сайте организации.

Ранее Власти писали, что в Украине планируют наладить производство автомобилей, работающих на водороде.

Источник:
Тэги: автомобили, бесплатно, конфискация
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