В Украине бесплатно раздают авто: кто может получить
Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой безвозмездно отдают конфискованные машины.
Об этом говорится на официальном сайте ГП «СЕТАМ».
Речь идет об автомобилях:
BMW 316 1998 года
BMW 318 1996 года
Renault Megane 2000 года
Mitsubishi Galant 2003 года
Как сообщается, автомобили в разном техническом состоянии.
По словам генерального директора ГП «СЕТАМ», такие автомобили, как правило, передают военным частям, интернатам, детским домам семейного типа, органам госуправления, а также в тюрьмы и следственные изоляторы.
Заявки принимаются на официальном сайте организации.
Ранее Власти писали, что в Украине планируют наладить производство автомобилей, работающих на водороде.