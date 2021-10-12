Еще 17 камер автофиксации появилось в четырех областях: адреса

С 22 октября на автомобильных дорогах Украины заработает еще 17 камер автоматической фиксации правонарушений.

Об этом сообщил в Facebook начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Новые приборы появятся на дорогах Львова, Винницы, Харькова, Донецкой и Харьковской областей.

Расположение новых камер:

г. Львов (2 устройства)

ул. Стрыйская, 35 направление направления прибора ул. Ивана Чмолы;

ул. Сихивская, 16-А направление направления прибора ул. Зеленая.

г. Винница (4 прибора)

ул. Келецька, 30 направление направления прибора ул. Пирогова;

ул. Киевская, 65 направление направления прибора ул. Сергея Зулинского;

ул. Киевская, 126 направление направления прибора ул. Гонты;

просп. Юности, 46 направление направления прибора ул. Келецкая.

г. Харьков (1 прибор)

ул. Героев Труда, 2/48 направление направления прибора ул. Ковпака.

Донецкая область (1 прибор)

на 676 км + 102 автодороги Н-08 направление направления с. Кальчиновка.

Харьковская область (9 приборов)

на 468 км + 745 автодороги М-03 направление направления м. Полтава;

на 517 км + 233 автодороги М-03 направление направления г. Харьков.

на 622 км + 984 автодороги М-03 направление направления г. Харьков;

на 624 км + 043 автодороги М-03 направление направления м. Славянск;

на 15 км + 381 автодороги М-18 направление направления г. Харьков;

на 16 км + 622 автодороги М-18 направление направления г. Харьков;

на 19 км + 285 автодороги М-18 направление направления г. Харьков;

на 19 км + 426 автодороги М-18 направление направления м. Мерефа;

на 1 км + 118 автодороги Р-46 направление направления г. Харьков.

С 22 октября в Украине всего будет работать 218 таких камер.

Напомним, за превышение разрешенной скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в 255 гривен за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 гривен.

Если оплатить штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте МВД.

Ранее Власти писали, что в Украине с 13 октября на дорогах будут работать более 200 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

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