В Польше из-за урагана погиб украинец

В Нижней Силезии из-за сильного урагана погибло четыре человека, среди них – один гражданин Украины.

Из-за урагана в Польше погиб украинец



Об этом сообщило TVP3. В Свидницком повете из-за сильного ветра перевернулся и упал в канаву грузовик. Его водитель – 43-летний украинец – погиб.

Кроме того, в Сехнице на ул. Генрих III, сильный ветер повредил строительные леса. Обрушилась стена строящегося дома. На месте погиб 55-летний мужчина.

Во Вроцлаве дерево упало на машину. Два человека погибли.

В пресс-службе провинциального штаба Государственной противопожарной службы сообщили, что семь человек пострадали в результате урагана в регионе.

Большинство из них попали в дорожно-транспортные происшествия, которые вызваны падением деревьев и больших веток.

Ранее Власти писали, что в Турции на переходе автомобиль сбил семейную пару украинцев: мужчина погиб

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