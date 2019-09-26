НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
07:24 22 Октября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Освоение Украины со стороны НАТО угрожает России, – Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фактическое военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для России.

Путин заговорил об угрозе России со стороны Украины

Путина процитировало Интерфакс. Об Украине он высказывался на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Та угроза имеет для нас существенное значение. Формальное членство в НАТО (Украины) может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации», – сказал президент страны-агрессора.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с концом 80-х годов, когда НАТО якобы обмануло СССР. По словам Путина, альянс обещал на продвигаться к границам России после объединения разделенной Германии.

«Так говорили, были публичные заявления. А что на практике? Обманули. А теперь говорят: а где бумажки, покажите», – пожаловался Путин.

Он также отметил, что НАТО постоянно приближает инфраструктуру к российским границам.

“Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО, но с пусковыми установками, на которых можно разместить «Томагавки» – ударные системы. И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять – и все. Мы это, конечно же, заметили», – сказал президент РФ.

Ранее Власти писали, что президент России Владимир Путин в интервью американскому изданию NBC назвал НАТО рудиментом холодной войны.

Источник:
Тэги: НАТО, Владимир Путин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.09.2019 11:11
НАТО обидно ответило на письмо Путина
ТОР
05.09.2019 11:42
В отказе пригласить Россию на годовщину войны увидели след НАТО
ТОР
06.03.2018 03:27
Генсек НАТО ответил на угрозы Путина новым оружием
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В 2022 году украинцев ждет повторный курс вакцинации от COVID-19, – санврач

08:09 Украина

Женщина сбросила 19 кг, поедая прах своего мужа

01:10 Мир

Землетрясение в Японии подняло со дна 24 корабля, затонувших во время Второй мировой

22:54 Мир

На Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования: что с ними будет

07:27 Украина

Названы семь областей Украины, которые могут скоро стать “красными”

06:51 Украина

На личной встрече Зеленский негласно представил Кличко нового главу КГГА, – СМИ

06:38 Украина

На Харьковщине в доме обнаружили мертвыми мать и сына, рядом лежала записка

04:16 Украина

Пережила две мировые войны и две пандемии: 105-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

00:32 Мир

В Германии судят 96-летнюю старуху за убийство 11 тысяч человек

23:57 Мир

Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома

13:45 Украина

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Новости | NetGameSlots.com