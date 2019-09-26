Освоение Украины со стороны НАТО угрожает России, – Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фактическое военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для России.

Путин заговорил об угрозе России со стороны Украины



Путина процитировало Интерфакс. Об Украине он высказывался на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Та угроза имеет для нас существенное значение. Формальное членство в НАТО (Украины) может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации», – сказал президент страны-агрессора.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с концом 80-х годов, когда НАТО якобы обмануло СССР. По словам Путина, альянс обещал на продвигаться к границам России после объединения разделенной Германии.

«Так говорили, были публичные заявления. А что на практике? Обманули. А теперь говорят: а где бумажки, покажите», – пожаловался Путин.

Он также отметил, что НАТО постоянно приближает инфраструктуру к российским границам.

“Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО, но с пусковыми установками, на которых можно разместить «Томагавки» – ударные системы. И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять – и все. Мы это, конечно же, заметили», – сказал президент РФ.

Ранее Власти писали, что президент России Владимир Путин в интервью американскому изданию NBC назвал НАТО рудиментом холодной войны.

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