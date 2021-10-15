На Гаити бандиты потребовали $17 млн за похищенных миссионеров или пообещали их убить

На Гаити лидер банды «400 Mawozo», похитившей миссионеров из США и Канады, а также членов их семей, угрожает убить пленных, если не получит $17 миллионов.

Бандиты на Гаити озвучили свои требования



Об этом сообщает CNN. Бандит Уилсон Джозеф по прозвищу «Lanmò Sanjou» (День смерти) озвучил на видео свое требование во время похорон нескольких членов банды, которых, по его словам, убили полицейские.

«Я клянусь громом, что если я не получу то, о чем прошу, я попаду в головы этих американцев», – сказал бандит.

Он также угрожал премьер-министру Гаити Ариэлю Генри и шефу национальной полиции Гаити Леону Шарлю

«Мы не будем комментировать видео, пока те, кто непосредственно участвует в освобождении заложников, не решат, что наши комментарии не будут угрожать безопасности наших сотрудников и членов семей», — заявили в Министерстве христианской помощи страны.

Ранее Власти писали, что в субботу членами банды были похищены 17 американских миссионеров, в том числе 14 взрослых и трое несовершеннолетних.

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