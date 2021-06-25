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08:09 22 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Заря» обыграла ЦСКА в Лиге конференций

«Заря» стала первым украинским клубом, которая добыла победу в текущем сезоне еврокубков на стадии группового этапа.

Аллахьяр Сайядманеш стал автором победного гола.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций луганская «Заря» в Софиие обыграла местный ЦСКА.

С первых же минут хозяева поля взяли мяч под свой контроль и начали активно идти в атаку – уже на 2-й минуте Кэри попытался забить, но не попал в створ ворот. А на 7-й минуте мог отличиться Вилдсхут.

Первый опасный момент у «Зари» был на 30-й минуте – после углового в пользу ЦСКА Громов с правого фланга отдал передачу в штрафную, но защитники перехватили мяч.

В итоге первая половины встреча так и завершилась со счетом 0:0.

Во втором тайме футболисты украинского клуба стали чаще идти вперед, что, в итоге, привело к голу на 65-й минуте. Иранец Аллахьяр с угла штрафной площади обводным ударом отправил мяч точно в дальний угол.

До конца матча хозяева могли сравнять счет, однако Мухар и его партнеры не реализовали свои моменты, а в компенсированное время и вовсе остались в меньшинстве после удаления Вьона.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Зари».

Таким образом, луганчане добыли важные три очка, поднявшись на третье место в группе С.

В следующем туре «Заре» вновь предстоит сыграть против ЦСКА, но уже на своем поле. Матч состоится в четверг, 4 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

ЦСКА София – Заря – 0:1

Гол: … – Аллахьяр, 65.

ЦСКА София: Бузатто – Туринцов, Маттей, Лам, Мазику – Йомов (Крастев, 83), Мухар, Жеферсон (Вьон, 73), Вилдсхут (Бе, 73) – Кэри (Варела, 57) – Кайседо.

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский – Аллахьяр, Булеца (кристиан, 87), Цвек, Громов – Гладкий, Шахаб.

Источник:
Тэги: футбол, еврокубки, ФК Заря, Лига конференций
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