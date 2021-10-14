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Главная » Украина » Общество
08:09 22 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В 2022 году украинцев ждет повторный курс вакцинации от COVID-19, – санврач

В 2022 году министерство здравоохранения Украины собирается провести ревакцинацию населения от COVID-19.

Украинцев ревакцинируют от COVID-19 в следующем году

Об этом на телеканале «Рада» главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Пока же введение бустерной прививки не рассматривается.

По словам санврача, Минздрав разрабатывает рекомендации относительно третьей прививки для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет.

А вот массового введения бустера, для других категорий населения, не будет.

«Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году»,- пояснил главный санврач.

По словам Кузина, украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

«Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится», – отметил санврач.

Ранее Власти писали, что США начали кампанию бустерной вакцинации. Дополнительную дозу предоставляют не ранее, чем через шесть месяцев после последней вакцины

Источник:
Тэги: вакцинация, covid-19
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