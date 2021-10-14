В 2022 году украинцев ждет повторный курс вакцинации от COVID-19, – санврач
В 2022 году министерство здравоохранения Украины собирается провести ревакцинацию населения от COVID-19.
Об этом на телеканале «Рада» главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Пока же введение бустерной прививки не рассматривается.
По словам санврача, Минздрав разрабатывает рекомендации относительно третьей прививки для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет.
А вот массового введения бустера, для других категорий населения, не будет.
«Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году»,- пояснил главный санврач.
По словам Кузина, украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.
«Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится», – отметил санврач.
Ранее Власти писали, что США начали кампанию бустерной вакцинации. Дополнительную дозу предоставляют не ранее, чем через шесть месяцев после последней вакцины