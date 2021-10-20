На съемках вестерна Алек Болдуин случайно застрелил оператора-украинку

42-летний оператор Галина Хатчинс трагически скончалась во время съемок эпизода с огнестрельным оружием.

Алек Болдуин пока комментариев не дает.



Управление шерифа подтвердило, что на курок нажал Алек Болдуин. Об этом сообщает TMZ ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в четверг в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, где Болдуин снимается в новом вестерне, под названием «Ржавчина».

Выстрелом на съемочной площадке были ранены два человека.

Оператор Галина Хатчинс была доставлена вертолетом в больницу Университета Нью-Мексико. Но там констатировали ее смерть.

Пострадал также режиссер Джоэл Соуза. На машине скорой помощи его доставили в медицинский центр Кристуса Сент-Винсента. Состояние режиссера оценивается как критическое.

Съемки фильма приостановлены.

Погибшая Галина Хатчинс – родилась в семье военного, когда он служил за Полярным кругом. Школу и институт закончила в Киеве. Со временем переехала в Великобританию, где работала над документальными фильмами. В США получила степень магистра кинематографии в Калифорнийском университете.

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