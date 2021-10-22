В Украине очередной COVID-рекорд: почти 24 тыс заболели, 614 умерли

В течение минувших суток в Украине заболели коронавирусом 23 785 человек, умерли от болензни 614 человек.

Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1800 детей и 391 медработник. Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных.

Вакцинировали рекордное количество людей.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 725 385 человек, из них 2 361 365 выздоровели, летальных исходов — 63 003.