22.10.2021 08:09
Главная » Украина » Общество
08:20 22 Октября 2021 34 Комментарии
В Украине очередной COVID-рекорд: почти 24 тыс заболели, 614 умерли
В течение минувших суток в Украине заболели коронавирусом 23 785 человек, умерли от болензни 614 человек.
Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 1800 детей и 391 медработник. Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных.
Вакцинировали рекордное количество людей.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 725 385 человек, из них 2 361 365 выздоровели, летальных исходов — 63 003.
Источник:
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОР«Заря» обыграла ЦСКА в Лиге конференций
22.10.2021 08:09