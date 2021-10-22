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08:59 22 Октября 2021 Просмотров 146   КомментариевКомментарии

В США провалились испытания гиперзвукового оружия

Ракета-носитель вышла из строя, и поэтому Пентагон не смог испытать гиперзвуковой летательный аппарат.

Гиперзвуковые ракеты могут лететь по гораздо меньшей траектории, чем баллистические ракеты, которые легко обнаруживаются.

Об сообщает Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о результатах испытаний.

Американское военное ведомство собиралось испытать один из разрабатываемых летательных аппаратов, который является ключевым компонентом, необходимым для создания гиперзвукового оружия.

Испытания прошли в четверг на космодроме в Кадьяке, Аляска, уточняет CNN.

Пентагон сделал разработку гиперзвукового оружия одним из своих главных приоритетов, особенно в связи с тем, что Китай и Россия работают над созданием своих собственных версий, отмечает агентство.

Гиперзвуковые ракеты запускаются с ракет-носителей в верхних слоях атмосферы, а затем летят к цели со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Гиперзвуковые ракеты считаются оружием нового поколения, потому что они могут лететь по гораздо меньшей траектории, чем баллистические ракеты, которые легко обнаруживаются.

Над разработкой гиперзвукового оружия для Пентагона работают компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден признался, что его беспокоят китайские гиперзвуковые ракеты.

Источник:
Тэги: США, испытания, гиперзвуковое оружие
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