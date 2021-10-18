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09:52 22 Октября 2021 Просмотров 213   КомментариевКомментарии

В НАТО разработали план на случай нападения России

В четверг, 21 октября, министры обороны стран НАТО согласовали новый генеральный план защиты на случай нападения России.

Министры обороны стран НАТОподтвердили ключевую цель альянса, направленную на сдерживание Москвы.

Эта стратегия призвана подготовить Североатлантический альянс на случай одновременной российской атаки на Балтике и в Черноморском регионе с применением ядерного оружия, кибератаками и атаками из космоса, сообщает DW.

«Мы продолжаем укреплять наш альянс с помощью улучшенных и модернизированных планов», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после первого дня конференции.

В НАТО, впрочем, подчеркнули, что не считают угрозу российского нападения неминуемой.

Участники саммита также договорились о создании фонда на сумму в миллиард долларов для разработки новых цифровых технологий.

Ранее Власти писали, что Россия пригрозила Украине «наихудшим сценарием» за сближение с НАТО.

Источник:
Тэги: Россия, НАТО, нападение
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