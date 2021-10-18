В НАТО разработали план на случай нападения России
В четверг, 21 октября, министры обороны стран НАТО согласовали новый генеральный план защиты на случай нападения России.
Эта стратегия призвана подготовить Североатлантический альянс на случай одновременной российской атаки на Балтике и в Черноморском регионе с применением ядерного оружия, кибератаками и атаками из космоса, сообщает DW.
«Мы продолжаем укреплять наш альянс с помощью улучшенных и модернизированных планов», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после первого дня конференции.
В НАТО, впрочем, подчеркнули, что не считают угрозу российского нападения неминуемой.
Участники саммита также договорились о создании фонда на сумму в миллиард долларов для разработки новых цифровых технологий.
Ранее Власти писали, что Россия пригрозила Украине «наихудшим сценарием» за сближение с НАТО.